Русификация и развитие. Как «Муравьёв-вешатель» восстановил порядок в западных губерниях

В Варшавском военном округе было около 90 тыс. человек и ещё около 3 тыс. в пограничной страже. Расположены полки были исходя из удобства проживания военных, а не возможных боевых действий.
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