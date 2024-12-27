В цене – лишь левые полусредние: два астраханских гандболиста попали в символические сборные декабря

Причем впервые в сезоне представитель нашего клуба отметился в мужской семерке лучших. Специализированный портал «Быстрый центр» подвел итоги последнего месяца года в обеих гандбольных Суперлигах страны и обнародовал символические сборные декабря.
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