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Акинфеев о восстановлении: «Колено еще беспокоит, но мы и не из таких ситуаций выбирались . Уже говорил – свое последнее слово я еще не сказал»

40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем восстановлении после травмы колена. Последний раз голкипер выходил на поле в прошлом сезоне – 4 апреля в матче РПЛ с «Акроном» (2:1).

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