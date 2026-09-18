LNG Tankers Push Through Hormuz Again as Qatar, UAE Fight Supply Crunch

At least two LNG carriers have transited the Strait of Hormuz so far this week, while two others were detected to have engaged in ship-to-ship transfers outside the Strait offshore Oman, tanker-tracking and satellite data compiled by Bloomberg showed on Friday.
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