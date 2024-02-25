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Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на март 2024

Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на март 2024

В марте 2024 года серьезные перемены в жизни наметятся у каждого знака зодиака. Одни наконец выйдут из долгого застоя, длившегося три зимних месяца, другие же, напротив, встретят на своем пути немало препятствий.

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