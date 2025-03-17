«Изге Болгар җыены» завершит культурную программу KazanForum 2025

«Изге Болгар җыены» в 2022 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Болгаре 18 мая этого года состоится торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.
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