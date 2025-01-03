Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также чиновники из Еврокомиссии не несут ответственности перед жителями Европы после прекращения транзита российского газа через Украину, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
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