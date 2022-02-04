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Бен Симмонс писал Шакилу О’Нилу в личные сообщения после критики со стороны экс-центрового

Член Зала славы, эксперт TNT Шакил О’Нил в конце января жестко раскритиковал защитника «Сиксерс» Бена Симмонса, который пока что не играл в нынешнем сезоне.

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