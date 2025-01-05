Главу киевского режима Владимира Зеленского, который истребляет не только украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и лишившего собственную страну большей части мужского населения.
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