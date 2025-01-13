БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шольц, Стармер, Макрон — на выход: как Трамп будет убирать европейских лидеров

Шольц, Стармер, Макрон — на выход: как Трамп будет убирать европейских лидеров

«Расстрельную команду» возглавит Илон Маск Дмитрий Родионов На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева направо) (Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Блинов Игорь Шатров Американский предприниматель Илон Маск обсуждает с союзниками, придерживающимися правых взглядов, возможность смещения Кира Стармера с поста британского премьера, утверждает Financial Times.

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