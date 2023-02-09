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Кержаков о назначении в «Кармиотиссу»: «Я принял новый вызов»

Кержаков о назначении в «Кармиотиссу»: «Я принял новый вызов»

Александр Кержаков высказался после назначения главным тренером кипрской «Кармиотиссы». – Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере.

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