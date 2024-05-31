Студентка ВГИКа поучаствовала в съёмках фильма в Индии

Недавно серебряную награду японского кинофестиваля Japan World’s Tourism Film Festival в номинации «Лучший зарубежный фильм» получила короткометражка «Поезд в Варанаси» режиссёра из ВГИКа Саида Туляганова.
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