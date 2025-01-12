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Почему не стоит выбрасывать совецкий ковёр

Почему не стоит выбрасывать совецкий ковёр

Вы когда-нибудь лежали на диване и часами изучали узоры на ковре, который украшал вашу квартиру? Эти яркие, иногда абстрактные мотивы, казалось, открывали целый мир, в который можно было погрузиться, забыв о повседневной суете.

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