Почему не стоит выбрасывать совецкий ковёр

Вы когда-нибудь лежали на диване и часами изучали узоры на ковре, который украшал вашу квартиру? Эти яркие, иногда абстрактные мотивы, казалось, открывали целый мир, в который можно было погрузиться, забыв о повседневной суете.
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