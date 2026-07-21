Ковровская прокуратура выявила дефекты дорог и остановок

Проверка выявила на дорогах Коврова множество глубоких выбоин и проблемы с содержанием остановок. За нарушения прокуратура внесла представление начальнику АО ДСУ-3 «Ковровское ДРСУ» и возбудила дело об административном правонарушении.
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