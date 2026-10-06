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Минобороны сообщило об уничтожении 868 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении 868 беспилотников над Россией за ночь

Российские средства ПВО за ночь сбили 868 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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