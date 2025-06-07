Пушкин и либералы- почему поэт не любил либералов и предупреждал об их опасности для России

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Закон и Порядок

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226 лет назад, 6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё», по определению, данному еще в 1859 году Аполлоном Григорьевым.

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