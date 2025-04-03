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Нетаньяху прибыл в Венгрию: Орбан обещает защиту от ордера МУС

Нетаньяху прибыл в Венгрию: Орбан обещает защиту от ордера МУС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Венгрию на фоне ордера МУС на арест. Премьер Виктор Орбан гарантировал, что решение суда не будет выполнено, так как Венгрия не ратифицировала статут МУС.

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