ФОТО: ALEKSEI IGNATOV/SHUTTERSTOCK/СКРИНШОТ БАТАЙСК ТВ ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ЛИБО МЫ, ЛИБО ОНИ": ВСЯ ПРАВДА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОСТАВИВШЕГО НАДПИСЬ В МАРЬИНКЕ Роман Рудаков на днях геройски погиб, защищая Марьинку.
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