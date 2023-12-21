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Роман Рудаков на днях геройски погиб, защищая Марьинку.

Роман Рудаков на днях геройски погиб, защищая Марьинку.

ФОТО: ALEKSEI IGNATOV/SHUTTERSTOCK/СКРИНШОТ БАТАЙСК ТВ ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ЛИБО МЫ, ЛИБО ОНИ": ВСЯ ПРАВДА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОСТАВИВШЕГО НАДПИСЬ В МАРЬИНКЕ Роман Рудаков на днях геройски погиб, защищая Марьинку.

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