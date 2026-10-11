Выключатели больше не нужны? На платформе Xiaomi Youpin появились умные светильники с радаром и интеграцией в умный дом — всего за $16

Светильники могут имитировать естественное изменение освещения в течение дня На платформе Xiaomi Youpin запустили кампанию сбора средств на финансирование новых потолочных светильников Yeelight — M4 Full Spectrum Smart Human Presence Panel Light.
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