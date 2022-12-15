Север Пресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены новый блок измерения качества нефти на НПС «Холмогоры» в ЯНАО

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены новый блок измерения качества нефти на НПС «Холмогоры» в ЯНАО

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены оперативный блок измерения качества (БИК) нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Холмогоры» Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх