АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены новый блок измерения качества нефти на НПС «Холмогоры» в ЯНАО

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены оперативный блок измерения качества (БИК) нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Холмогоры» Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе.