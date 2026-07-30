ОСН: открыть плотно закрытую крышку на банке можно с помощью резиновых перчаток и горячей воды

Иногда при открытии банки крышка настолько плотно закрыта, что это становится настоящей проблемой. Однако существуют несколько простых и эффективных методов, которые помогут справиться с этой задачей, сообщила Общественная Служба Новостей.
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