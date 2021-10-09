Industria: Обзор

Шутер от первого лица, в котором мало стрельбы; сюжетная игра, где история обрывается, едва начавшись; проект с оригинальным арт-дизайном, но ужасной оптимизацией и плохим техническим исполнением графики; разработка, затянувшаяся на годы, результатом которой стала кампания длительностью в пару часов… Industria полна противоречий и крайностей, что неудивительно для столь малобюджетного и откровенно любительского проекта — в послужном списке разработчиков из Bleakmill Games это первый и пока единственный релиз, но он точно выделяется из сонма инди, заполонивших Steam.