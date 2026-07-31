Власти Хорватии запретили флаг России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе только в нейтральном статусе — без национальных флагов, гимнов и любой государственной символики.
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