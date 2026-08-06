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Царьград

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UKMTO сообщило о взрывах в Ормузском проливе: экипаж в безопасности

UKMTO сообщило о взрывах в Ормузском проливе: экипаж в безопасности

Танкер в Ормузском проливе сообщил о двух взрывах неподалеку от Кумзара в Омане. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), экипаж остался в безопасности, инцидент не нанес ущерба.

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