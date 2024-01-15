«СОЛЛЕРС» приступит к производству штампованных кузовных деталей для Sollers Atlant и Sollers Argo

ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» получило льготный заем в размере 3,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проекта по производству штампованных кузовных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo, говорится в релизе компании.
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