«СОЛЛЕРС» приступит к производству штампованных кузовных деталей для Sollers Atlant и Sollers Argo

ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» получило льготный заем в размере 3,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проекта по производству штампованных кузовных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo, говорится в релизе компании.