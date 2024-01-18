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ВК Пресс

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Это не слухи: против «ахматовцев» поставили воевать женскую роту ВСУ

Это не слухи: против «ахматовцев» поставили воевать женскую роту ВСУ

- Думали сначала, что это акустические ловушки, а потогм послушали радиоперехваты, а там женщины сидят, - отмечает боец РИА Новости.

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Комментарии
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Иванов
Пусть ахматовцы используют этих хохлушек по назначению.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Где голые штурмы?
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3 час.

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