Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на детей в Самаре

Группа подростков из ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей с угрозами.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигрантов, преследовавших детей в Самаре.