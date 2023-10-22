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Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на детей в Самаре

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на детей в Самаре

Группа подростков из ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей с угрозами.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигрантов, преследовавших детей в Самаре.

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