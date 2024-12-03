Светофоры у Речного вокзала начали работу в режиме ИТС в Новосибирске

Тестирование адаптивной ленты координаций режима работы светофоров начало с 28 ноября 2024 года на участке от Северного спуска Речного вокзала до Мелькомбината, сообщили в областном Центре организации дорожного движения.
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