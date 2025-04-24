США собираются снять санкции с "Северного потока"? Рубио всё опроверг

Американский госсекретарь опроверг все обсуждения о снятии рестрикций с "Северного потока-2".Накануне прошла информация о том, что власти Соединённых Штатов якобы обсуждают снятие санкций с газопровода "Северный поток-2".
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