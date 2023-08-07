С киргизов началась жизнь на Земле, а Москву построили казахи: История, от которой волосы дыбом

Б.ядь, как все запущено, сколько работы впереди, чтобы разгрести весь этот мусор нах.й.

Если с киргизов началась жизнь чего ж вы такие тупые,забитые,вонючие,немытые дикари.И такие же казахи плоскомордые выродки.

Ксюша Кирьязис

Киргиз современный, так же как и узбек современный образовался 2000 лет назад. Про узбека в книге по истории прочитала. Но, по ходу, как образовался так и остался. Никакая попытка обучить, воспитать и окультурить не сработала. Вот и имеем, что имеем. Стала бабуинов....