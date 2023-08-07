05 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Тут можно крикнуть "Вызывайте санитаров!", а можно копнуть чуть глубже.
С киргизов началась жизнь на Земле, а Москву построили казахи: История, от которой волосы дыбом
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Б.ядь, как все запущено, сколько работы впереди, чтобы разгрести весь этот мусор нах.й.
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11 час.
СШ
Светлана Шумилина
Если с киргизов началась жизнь чего ж вы такие тупые,забитые,вонючие,немытые дикари.И такие же казахи плоскомордые выродки.
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8 час.
Ксюша Кирьязис
Киргиз современный, так же как и узбек современный образовался 2000 лет назад. Про узбека в книге по истории прочитала. Но, по ходу, как образовался так и остался. Никакая попытка обучить, воспитать и окультурить не сработала. Вот и имеем, что имеем. Стала бабуинов....
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39 мин.
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