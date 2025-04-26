Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Генпрокуратура потребовала заблокировать игру «Мир Танков» за осуществление экстремистской деятельности её владельцев, следует из судебных материалов.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Генпрокуратура потребовала заблокировать игру «Мир Танков» за осуществление экстремистской деятельности её владельцев, следует из судебных материалов.
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