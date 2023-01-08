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В школьную программу по литературе хотят вернуть "Молодую гвардию" и рассказы про пионеров-героев

В школьную программу по литературе хотят вернуть "Молодую гвардию" и рассказы про пионеров-героев

Члены комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности выступили с инициативой вернуть в школьную программу по литературе роман "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Повестью о настоящем человеке" Бориса Полевого и рассказы о пионерах-героях.

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