В школьную программу по литературе хотят вернуть "Молодую гвардию" и рассказы про пионеров-героев

Члены комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности выступили с инициативой вернуть в школьную программу по литературе роман "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Повестью о настоящем человеке" Бориса Полевого и рассказы о пионерах-героях.