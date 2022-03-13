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Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Путин подтвердил готовность встретиться с Зеленским

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Путин подтвердил готовность встретиться с Зеленским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимром Зеленским, сообщает РИА "Новости".

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