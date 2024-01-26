Девушка умерла, съев печенье: почему надо внимательно читать состав продуктов

В США произошла трагедия с любительницей сладкого фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли вы привыкли читать составы продуктов, вы знаете, что в большинстве случаев в конце вы найдете приписку «может содержать следы», в которой можно увидеть все: от орехов до продуктов животного происхождения.