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Девушка умерла, съев печенье: почему надо внимательно читать состав продуктов

Девушка умерла, съев печенье: почему надо внимательно читать состав продуктов

В США произошла трагедия с любительницей сладкого фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли вы привыкли читать составы продуктов, вы знаете, что в большинстве случаев в конце вы найдете приписку «может содержать следы», в которой можно увидеть все: от орехов до продуктов животного происхождения.

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