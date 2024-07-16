Академия Плющенко подала в суд на маму одной из своих спортсменок

Борьба, которая переместилась с ледовой арены в зал суда. Академия Евгения Плющенко пытается взыскать почти два миллиона рублей с семьи юной фигуристки, перешедшей к другому именитому тренеру — Этери Тутберидзе.
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