Китай обещает Латинской Америке «надежные» связи

Фото: Mark Schiefelbein/AP/TASSКитай всегда будет «надежным другом и партнером» Латинской Америки, заявил министр иностранных дел Китая Ван И боливийской коллеге Селинде Сосе во время встречи в Организации Объединенных Наций.
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