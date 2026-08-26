В Рязани спасатели извлекли из квартиры королевского питона

Питон, проникший в квартиру в Рязани, передан на передержку специалистам.25 августа в аварийно-спасательный центр «Салюс» и студенческий спасотряд РязГМУ «Salus» поступила заявка от жителей Рязани: в их квартиру проник королевский питон.