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Рязанские новости

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В Рязани спасатели извлекли из квартиры королевского питона

В Рязани спасатели извлекли из квартиры королевского питона

Питон, проникший в квартиру в Рязани, передан на передержку специалистам.25 августа в аварийно-спасательный центр «Салюс» и студенческий спасотряд РязГМУ «Salus» поступила заявка от жителей Рязани: в их квартиру проник королевский питон.

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