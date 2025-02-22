FIS заявила, что регулярно обсуждает вопрос возвращения лыжников из России

Вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования постоянно обсуждается советом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявила 22 февраля ее пресс-служба порталу «Чемпионат».
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