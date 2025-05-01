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Спички - не игрушка

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  • Elena
    Выслать всю ваххабитскую орду на родину! Без права посещать нашу страну. Чиновников, помогавшим мигрантам незаконно л...Даже паспорт Росс...
  • ВАЛЕРИЙ
    Ваш юмор бесподобен ! Где госду..а, а где "дошло " ?!!! ))))))))))))Даже паспорт Росс...
  • ВАЛЕРИЙ
    Уважаемые читатели, кто-нибудь может мне разъяснить - кто такое миронов в госду..е? Он там что-то решает ? Все его сл...Даже паспорт Росс...

Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: реактор на тории работает без остановок

Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: реактор на тории работает без остановок

Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: впервые в мире реактор на тории работает без остановки. Технология MSR позволяет непрерывно производить чистую энергию с минимальными отходами, используя запасы тория, которого хватит на 60 000 лет.

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