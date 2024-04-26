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Корнеев высмеял нескольких игроков "Пари НН" после поражения от "Локомотива"

Корнеев высмеял нескольких игроков "Пари НН" после поражения от "Локомотива"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива", экс-тренер сборной России Игорь Корнеев с помощью нецензурной лексики оценил нескольких игроков "Пари Нижнего Новгорода" во время матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом".

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