Корнеев высмеял нескольких игроков "Пари НН" после поражения от "Локомотива"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива", экс-тренер сборной России Игорь Корнеев с помощью нецензурной лексики оценил нескольких игроков "Пари Нижнего Новгорода" во время матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии