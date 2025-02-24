Форвард "Вашингтона" Овечкин прокомментировал хет-трик в ворота "Эдмонтона"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин заявил, что смог оформить хет-трик в ворота "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата благодаря отдыху.
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