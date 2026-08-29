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FiNE NEWS

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Профсоюз Франции выступил против возможной победы Марин Ле Пен на президентских выборах

Глава ведущего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине выразила позицию против возможной победы Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах во Франции.

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