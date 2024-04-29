Степашин о матче со «Спартаком» в Кубке: «У них должок перед нами. Попросил Тюкавина, чтобы он забил им также как «Зениту»

«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ. Единственный мяч на счету Константина Тюкавина. – Теперь «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке, успеет команда восстановиться? – Успеем, еще трое суток.
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