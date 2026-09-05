Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает, что его команда может конкурировать со своими соперниками по Премьер-лиге в борьбе за чемпионство, несмотря на то, что траты «МЮ» значительно уступают расходам других клубов.
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