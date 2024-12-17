Специалист рассказала о поддельной икре к новогоднему столу 2024 года

В 2024 году стоимость красной икры, традиционной новогодней закуски, значительно возросла, и теперь деликатес продается по цене 10-12 тысяч рублей за килограмм, что делает его недоступным для многих россиян.
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