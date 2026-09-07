Кэтрин Зета-Джонс и ее валлийский акцент против Демонов: вышел первый трейлер сериала "Убить Джеки"

Актриса родилась в валлийском городе Суонси, но раньше предпочитала говорить без акцента. Кажется, это первый раз, когда она использует его на экране, сообщает The Hollywood Reporter 7 сентября 2026 года, в понедельник.
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