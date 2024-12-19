Новый иск к Intel упрекает руководство в неудачах контрактного бизнеса Foundry Ож...

Новый иск к Intel упрекает руководство в неудачах контрактного бизнеса FoundryОжидания инвесторов, связанные с реструктуризацией Intel, которую затеял в 2022 году теперь уже бывший генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), до сих пор себя не оправдали.
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