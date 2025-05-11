Депутат Шеремет: Зеленскому надо внимательно изучить выступление Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит внимательно пересмотреть выступление президента РФ Владимира Путина о переговорах по урегулированию конфликта и при необходимости "провериться у врача-сурдолога".
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