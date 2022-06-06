Украина не вышла на ЧМ-2022, Надаль взял 22-й «Шлем», пента-трик Месси, «Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ, дубль Роналду и другие новости утра

1. Сборная Уэльса вышла на ЧМ-2022, обыграв в финале стыков команду Украины (1:0). Все решил автогол Андрея Ярмоленко в первом тайме.
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