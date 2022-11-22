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Остин Ривз: «Скоро вернется Леброн, у «Лейкерс» все будет хорошо»

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз оптимистично оценивает перспективы команды. «Скоро вернется Леброн, он будет делать то, что делает.

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